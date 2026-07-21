В Татарстане названы победители конкурса «Лучшие товары и услуги»

В республике подвели итоги XXIII ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», который проходит в рамках всероссийской программы «100 лучших товаров России». Организаторами выступили Минпромторг РТ, ТПП Татарстана и Центр стандартизации и метрологии.

В этом году участие приняли 215 организаций и мастеров народных промыслов, представивших 358 наименований продукции. Экспертные комиссии из более чем 40 специалистов оценивали не только качество товаров и услуг, но и безопасность труда, экологическую политику, энергоэффективность предприятий.

По итогам утверждены 156 лауреатов, 139 дипломантов I степени и 27 дипломантов II степени. Председатель комиссии Олег Ибрагимов отметил, что конкурс, основанный в 2003 году, остаётся важным инструментом поддержки местных производителей и укрепления экономики региона. Сейчас стартовал приём заявок на федеральный этап – Татарстан ежегодно входит в число лидеров программы. Список победителей опубликован на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».