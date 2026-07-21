Дополнительного выходного в августе у жителей Татарстана не будет

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Республика
21 июля 2026  14:56

В 2026 году День Республики Татарстан, который отмечается 30 августа, приходится на воскресенье. Поскольку праздничная дата совпадает с календарным выходным, перенос на понедельник не предусмотрен, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты региона. Таким образом, татарстанцы не получат дополнительного дня отдыха, а сокращённой рабочей недели в конце лета не будет.

Для работников с пятидневным графиком в августе действует стандартный производственный календарь без изменений. В ведомстве напомнили, что законодательство не предусматривает перенос выходных, если праздник выпадает на субботу или воскресенье – в отличие от новогодних каникул и некоторых других дат. Следующая возможность для длинных выходных появится уже в ноябре – в связи с Днём народного единства.

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