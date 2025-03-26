«Уже недолго осталось нам ждать победы»

В преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы архивная служба Республики Татарстан пролистывает фронтовые письма: чем жили, о чем думали и писали те, кто воевал на фронтах ВОВ.

Именно в фронтовых письмах переданы живые эмоции людей и реальная история войны. Это своеобразный и очень личный источник, который помогает понять, какими они были - наши деды и прадеды, как победили в той кровавой войне, о чем думали и мечтали.

«Я жив-здоров. И долго еще намерен жить»

Несмотря на то что на всех письмах стоит штамп «Просмотрено военной цензурой», они как нельзя лучше передают дух времени. Многие письма написаны карандашом и уже читаются с трудом, тем не менее их эмоциональный посыл огромен.

Сотни военных писем хранят архивные учреждения нашей республики.

Рустем Ризаутдинович Газизов сразу по окончании школы ушел на фронт добровольцем. Был наводчиком и командиром взвода противотанковых пушек, участвовал в боях на Курской дуге. В связи с тяжелым ранением в 1944 году был демобилизован. Вот несколько отрывков из его писем маме. 11 августа 1942 года: «Здравствуй, дорогая мама! Я жив-здоров. И долго еще намерен жить. Сейчас наша армия наступает и продвинулась уже порядочно.

Жалко только, что мы не имеем возможности регулярно получать газеты. Интересно, что сейчас происходит на других фронтах и в Европе? Я и мои товарищи стараемся тоже внести свою долю в наше общее дело - разгром германского фашизма. Вчера моя пушка разнесла к чертям немецкую батарею и склад с боеприпасами. С горячим фронтовым приветом всем родным и знакомым Рустем».

22 июня 1944 года: «…Мама, твое намерение, о котором ты писала в последнем письме, я не могу назвать правильным. При твоем здоровье ты гораздо больше принесешь пользы в тылу, чем здесь. Ведь сейчас и рабочий у станка тот же солдат - кузнец нашей победы. Надейтесь на наше скорое возвращение. Сегодня 22 июня! Три года войны, и победа уже не за горами. Желаю вам всем здоровья и новых успехов в вашей тоже нелегкой жизни... Целую всех. С приветом Рустем. P. S. Отпуск сейчас получить почти невозможно, и просить неудобно».

«Пишу письмо на улице, на спине у товарища»

Сохранилась переписка фронтовичек с Председателем Президиума Верховного Совета Татарской АССР Галеем Афзалетдиновичем Динмухаметовым. Рядовые Великой Отечественной, земляки Динмухаметова, жители всех районов нашей республики, вели на равных переписку с управленцем такого высокого уровня и регулярно получали ответы.

Были у него и постоянные фронтовые корреспондентки, писавшие из действующей армии. Среди них Л.М.Назарова, служившая в части 1405 ППС 2296.

18 июня 1942 года: «Сейчас только приняла военную присягу. С сегодняшнего дня я боец нашей доблестной Красной армии. Что чувствовала, принимая присягу, трудно передать. Кажется, даже выросла на целую голову. За короткое время, что я провела в нашей дивизии, как-то окрепла, возмужала, особенно после 120 км пешего перехода. Сейчас являюсь помощником командира взвода. Получила вчера благодарность от командования. Кроме того, я запевала. В общем, в армии неплохо. Времени только никак не хватает. Дни летят как быстрокрылые птицы. …Пишу письмо на улице, на спине у товарища. До свидания. Целую. Лара».

Ноябрь 1942 года: «Добрый день, Галий! Спешу поздравить с наступающим праздником Великой Октябрьской социалистической революции. …Пишу ночью, когда все кругом спит. Я не сплю, потому что дежурю. Даже телефоны молчат. Сегодня удивительное затишье. Сейчас нахожусь на Сталинградском направлении. Как говорится, у черта в пекле. И действительно, иногда здесь бывает очень жарко. Воюем мы с воздушными пиратами. За все время, что нахожусь на фронте, мы уже успели сбить несколько стервятников. Среди них попадались даже старые асы. Одного такого удалось захватить живым. Летал на «юнкерсе». Имеет кресты за Испанию, Лондон, Москву. Если бы Вы знали, сколько появилось ненависти в сердце при виде этого хищника! Хотелось здесь же на месте его прикончить, да не разрешило командование. Конечно, песенка его уже спета. Об этом даже и говорить нечего».

В ответ на это письмо на фронт была направлена посылка, в которой в качестве подарков к Новому году были самые простые, но необходимые на фронте вещи: карандаши, почтовая бумага, конверты, а также духи, расческа, мыльница, чулки, консервы и даже одна бутылка портвейна.

«Девушка на коне для них что-то сверхъестественное»

В ходе войны Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР Галей Динмухаметов неоднократно бывал на передовой, лично доставляя подарки от трудящихся Татарии к знаменательным датам. Сохранилась копия его письма т. Валитовой в Нижнюю Туру Исовского района Свердловской области от 27 мая 1942 года: «Будучи с делегацией от трудящихся Татарской АССР на Калининском фронте с первомайскими подарками для бойцов, командиров и политработников Красной армии, видел вашу дочь - Валитову Сару, работающую медсестрой в госпитале №863. Посылаю вам привет от нее и сообщаю, что она здорова, полна энергии и работает на славу нашей Родины».

Письмо от военной переводчицы Н.Г.Гирфановой от 10 августа 1944 года: «Дорогой Гали абы! Данное письмо пишу из Польши. Вот и претворяются мои детские мечты - побывать в других странах, посмотреть, как живут другие народы. …Поляки в основном встречают нас приветливо, радушно, чувствуется, что они действительно ненавидят всей душой немцев. Но сразу же бросается в глаза, что они не русский народ, к которому мы привыкли. …В Польше очень распространена система хуторов. Каждый любит жить отдельно, около своего клочка земли. В городах частные магазины с очень вежливыми приказчиками. Если я удивляюсь полякам, то они не меньше удивляются мне: девушка на коне для них что-то сверхъестественное. Я просто теряюсь, когда еду в конном строю: всеобщее изумление, бесконечные реплики и т. д. …Мы заняли три города и несколько населенных пунктов и теперь находимся в 30 км от Варшавы. Захватили очень много пленных. …А о трофеях и говорить не приходится. Мы и по сей день питаемся немецкими продуктами, пьем чай с немецким шоколадом. Из высказываний пленных я заключаю, что немецкая армия накануне дезорганизации».

Лара Назарова, 19 сентября 1944 года: «Много пришлось мне пройти по польской земле, многое увидеть. Вероятно, Вы уже слышали о люблинском лагере смерти Майданек. Все приспособления для массового истребления людей мне пришлось видеть самой. Волосы становятся дыбом при одном воспоминании об этом. Я думаю, Вам ясна будет картина, если скажу, что за каждые сутки сжигалось до 1400 человек. У меня никак не укладывается в голове, что человеческая мысль могла дойти до таких «изобретений», какие придумали немцы для уничтожения человечества».

Уже 80 лет отделяют нас от победного салюта мая 1945-го, но сохранить память о войне, оживить события того времени помогают письма с фронта.

Людмила КУЗНЕЦОВА, заместитель директора ГБУ «Государственный архив РТ», кандидат исторических наук