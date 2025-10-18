В 2026 году в РТ благоустроят 564 двора по программе «Наш двор»

В следующем году в Татарстане будет благоустроено 564 дворовые территории в рамках программы «Наш двор». Работы пройдут в 13 муниципальных образованиях республики. Об этом сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства региона.

Заседание с участием всех муниципалитетов провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В мероприятии также принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Как отметила Зиннатуллина, во многих районах уже началась подготовка к новому сезону благоустройства: проводятся встречи с жителями, ведется уборка старого оборудования. Особое внимание было уделено необходимости своевременного оформления протоколов общих собраний собственников, без которых невозможно начать закупку оборудования для благоустройства.

Программа «Наш двор», инициированная Раисом РТ в 2020 году, уже охватила более 1,5 миллиона татарстанцев. За время ее реализации было благоустроено 5174 дворовые территории, созданы комфортные условия для более чем 300 тысяч детей.