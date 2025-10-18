«Ак Барс» в серии буллитов сломил сопротивление «Барыса»

18 октября 2025  17:48
Эдгар Витковский

«Ак Барс» обыграл «Барыс» в серии послематчевых буллитов в заключительной встрече выездной серии. К 16-й минуте казанцы выигрывали 2:0 благодаря голам Григория Денисенко и Михаила Фисенко. Следом «Барыс» отквитал две шайбы – отличились Всеволод Логвин и Кирилл Панюков. В основное время и овертайм команды сильнейшего не выявили, а серии буллитов реализовали одну попытку на двоих. Победный буллит, третий раз в карьере в КХЛ, выполнил Александр Барабанов.

Седьмая победа подряд подняла «Ак Барс» на второе место в таблице Восточной конференции.

