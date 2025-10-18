В Татарстане введено 91% от годового плана по жилью

По состоянию на 18 октября в Татарстане введено в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, что составляет 91% от годового плана. Значительную часть введенного жилья — 2,2 млн кв. метров — составили индивидуальные жилые дома.

В сфере коммерческого строительства сдано 80 многоквартирных домов общей площадью 639 тыс. кв. метров, что соответствует 38% от запланированного объема. По программе социальной ипотеки готовы 16 домов из 35 запланированных, общая площадь которых составляет 125 тыс. кв. метров (77% выполнения).

Параллельно в республике реализуются программы обеспечения жильем социально значимых категорий граждан. Для детей-сирот заключены контракты на 450 жилых помещений, объявлен конкурс на приобретение еще 97.

Из 69 участников программы «Молодая семья» 65 уже использовали субсидии, остальные находятся в процессе выбора жилья. Среди 27 многодетных семей, включенных в программу, 17 уже реализовали сертификаты, приобретя 1 538 кв. метров жилья. Для оставшихся 10 семей подбор жилья ведет Государственный жилищный фонд РТ.