В 2026 году в Татарстане капитально отремонтируют 170 образовательных объектов на сумму 10,5 млрд руб

В 2026 году в Республике Татарстан будет реализована программа реконструкции социальных учреждений. Как сообщил на совещании в Доме правительства первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, на капитальный ремонт 170 объектов системы образования будет направлено 10,5 млрд рублей.

Работы уже начались в восьми муниципальных районах, где приводятся в порядок девять школ. Все мероприятия включены в восемь федеральных и региональных программ, в том числе в нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети».

В перечне объектов — 63 школы и детских дома, 67 пищеблоков, 23 детских сада, 8 ресурсных центров и 8 общежитий. По большинству из них контракты с подрядчиками уже заключены.

Параллельно в республике идет ремонт объектов других социальных сфер. В сфере молодежной политики планируется обновить 23 учреждения на 1,4 млрд рублей, включая детские оздоровительные лагеря, подростковые клубы и центры психолого-педагогической помощи.