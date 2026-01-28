В 878 школах РТ обновили кабинеты ОБЗР и технологии

878 школ в Татарстане получили современное оборудование для уроков по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и технологии. Работа ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщает «Татар-информ». Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, новое оборудование уже поступило в 23,3 тысячи школ по всей стране. Благодаря дополнительному финансированию до 2027 года у всех учеников появятся равные возможности для качественного образования.

Что именно получают школы? Кабинеты ОБЗР оснащают тактическими тренажерами, макетами для изучения гражданской обороны, современными средствами защиты и комплексами для обучения оказанию первой помощи. В кабинетах труда теперь можно найти современные станки (токарные, лазерные, фрезерные), 3D-принтеры, наборы для робототехники, программирования, а также оборудование для кулинарных и швейных мастерских. Это позволит школьникам не только изучать теорию, но и сразу применять знания на практике.

Отметим, что работа по модернизации школ продолжается. Уже в этом году по всей стране начнут обновлять кабинеты музыки, изобразительного искусства и физики.