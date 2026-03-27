В аэропорту Казани объяснили причины задержек рейсов утром 27 марта

В ночь на 27 марта несколько воздушных судов, направлявшихся в столицу Татарстана, изменили маршрут. Причиной стали метеоусловия: видимость в районе аэропорта снизилась до 300 метров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы из Санкт-Петербурга, Хургады, Краснодара и Екатеринбурга были перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару. Решение об уходе принимали командиры экипажей. В результате сдвинулось расписание нескольких вылетов из Казани.

Сейчас службы аэропорта и авиакомпаний работают над восстановлением графика полетов. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги согласно федеральным авиационным правилам, для путешествующих с детьми работает комната матери и ребенка.