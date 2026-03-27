В аэропорту Казани задерживаются 7 рейсов на вылет

По данным онлайн-табло воздушной гавани, утром 27 марта несколько рейсов изменили время отправления. Рейс в Душанбе перенесен на 11 часов — вылет ожидается в 11:35. Вылет в московский Шереметьево (SU 1279) смещен с 06:50 на 11:45. На 7,5 часа позже запланирован рейс в Санкт-Петербург (N4 250) — теперь в 16:05. Еще один рейс в Северную столицу (N4 244) задерживается на 5,5 часа и отправится в 18:00.

Также перенесены рейсы в Махачкалу (на 20:10), Минеральные Воды (на 22:00) и Сочи (на 00:30 28 марта).

Кроме того, отменен утренний рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия», а также рейс в Стамбул. На прилет задерживается прибытие самолетов из Красноярска, Душанбе, Иркутска, Санкт-Петербурга и Фукуоки, отменен рейс из Стамбула.