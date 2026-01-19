В Агентстве инвестиционного развития РТ подвели итоги работы за 2025 год

По итогам девяти месяцев 2025 года объём инвестиций в основной капитал республики превысил 1,174 трлн рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорить именно о внебюджетных вложениях или частных инвестициях, то этот показатель достиг 1,066 трлн рублей, увеличившись на рекордные 34%. Более того, эти самые внебюджетные инвестиции за три квартала 2025 года уже превзошли общий объём за весь 2024 год. По оценкам на конец года, суммарный объем инвестиций может составить около 1,6 трлн рублей, из которых 1,3 трлн — средства бизнеса.

Именно эти показатели считает главными результатами работы своего ведомства руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. На итоговой коллегии ведомства она озвучила большой доклад о деятельности в прошлом году, рассказала как о достижениях, так и о факторах тормозящих развитие этой сферы.

Так, по итогам января–сентября 2025 года Татарстан занимает четвертое место в России по общему объему инвестиций в основной капитал. В рейтинге по внебюджетным инвестициям (исключая сектор МСП) республика находится на шестой позиции. В ПФО Татарстан лидирует.

Республиканский инвестиционный совет, в котором традиционно председательствует лично Раис Татарстана Рустам Минниханов, в 2025 году провел 29 заседаний. Среди самых масштабных одобренных проектов:

• производство метионина и комплекс глубокой переработки зерна с общим объёмом инвестиций 169 млрд рублей;

• создание промышленного производства тракторов — на 2,5 млрд рублей;

Отдельного внимания удостоился новый промпарк «Зелёная долина», где уже зарегистрированы четыре резидента. Их проекты охватывают производство удобрений, лекарственных препаратов, неорганических химических веществ и целлюлозы.

В целом в 2025 году на сопровождение было принято 72 новых крупных инвестиционных проекта.

Для повышения эффективности реализации соглашений в 2025 году в ведомстве был создан отдел мониторинга. Его задача — не карательная, а поддерживающая. Специалисты выезжают на места, чтобы на месте разобраться в причинах отставания от графиков и совместно с инвесторами найти решения.

Первые результаты мониторинга 101 проекта показали следующая: 45 проектов требуют корректировки основных параметров (сроков, объёмов инвестиций), а восемь проектов признаны нереализуемыми. Основные проблемы — изменение финансовых условий (рост ставок, нехватка средств) и длительная документальная подготовка земельных участков (которая в среднем достигает от 1,5 до 3 лет), а также сложности с подключением к энергосетям.

С призывом отнестись с пониманием к проверкам обратился к инвесторам в речи, завершающей заседание, обратился и первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Сначала он признал, что бизнесу приходится работать в условиях постоянной неопределенности и изменений. «Прошу предпринимателей не воспринимать проверки как ревизию. Не надо прятаться, нужно совместно работать, показывать. Если инвестор недобросовестный, то это видно, а если организация нормальная, но с проблемами в части финансов или спроса, то об этом надо просто говорить, чтобы совместно решать проблемы», – подытожил вице-премьер.