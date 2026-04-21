В акватории Волги у СНТ «Дубки-2» перевернулась лодка: один мужчина погиб

21 апреля 2026  15:40

В Приволжском районе Казани произошло трагическое происшествие на воде. У садового товарищества «Дубки-2» двое мужчин решили переправить на пластиковой весельной лодке на другой берег залива Волги собаку и личные вещи. В какой-то момент судно опрокинулось.

Одному из гребцов удалось самостоятельно выбраться на берег вместе с животным. Второй мужчина вначале удерживался за перевернутую лодку, но затем скрылся под водой. На место оперативно прибыли спасатели ЗПСО №2 и приступили к водолазным работам. Специалисты обследовали 7,5 тысячи квадратных метров акватории и обнаружили тело погибшего в 100 метрах от берега на глубине 3 метра. Останки переданы сотрудникам полиции.

Важно отметить, что спасательный жилет на утонувшем отсутствовал. Спасатели напоминают, что навигация маломерных судов в Татарстане стартует только 25 апреля, и выход на воду до этого срока крайне опасен.

Историческое здание Земледельческого училища в Казани получит статус памятника культурного наследия
В Татарстане ожидается гололедица на дорогах: МЧС призывает к осторожности
Почему наш мозг влюбляется в одни лица и не замечает другие?
Почему наш мозг влюбляется в одни лица и не замечает другие?
Душа степного воина в черно-белой графике
Душа степного воина в черно-белой графике
«Рубин» не сумел обыграть худшую команду весны
«Рубин» не сумел обыграть худшую команду весны
В Авиастроительном районе Казани ведется ремонт улицы Ленинградской
Депутаты Госсовета РТ передали гумпомощь в Лисичанск и Рубежное