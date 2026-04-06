В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани откачано более 2000 кубометров воды

Город
6 апреля 2026  11:51
Автор:
Владислав Косолапкин

На территории районов расположено 14 поселков, в которых насчитывается 13 тысяч домовладений.
По данным прошлых лет, весной больше всего от талых вод страдают жилые массивы Северный, Сухая река, Борисоглебский и Дружба. Об этом рассказал на деловом понедельнике в Исполкоме Казани глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов.

С 12 марта в администрацию поступило 78 заявок через систему «ЭРА» и по телефону. Все они, по словам Шамсутдинова, оперативно отрабатываются.

Основные причины подтоплений — обильное таяние снега, сложный рельеф местности, где невозможно организовать водоотводные каналы, а также засыпка собственниками канав, которые раньше проходили по территории частных домовладений. В таких местах воду откачивают и перекачивают с помощью мотопомп и насосов.

В рамках утвержденного плана противопаводковых мероприятий подрядные организации очистили более 600 ливнеприемников. Рабочие вскрывают обочины и откосы на дорогах, а также оголовки водопропускных труб.

С 10 марта с территории жилых массивов вывезли более 3000 тонн снега. Всего откачали и перекачали более 2000 кубометров талой воды.

Вопросы отвода воды с дорог и очистки ливнеприемников решаются совместно с МУП «Городское благоустройство».

В администрации районов организовано круглосуточное дежурство специалистов. Мониторинг ситуации, включая состояние рек, улиц и придомовых территорий, продолжается. Работы будут идти до тех пор, пока угроза подтоплений не минует полностью.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани откачано более 2000 кубометров воды
