В Авиастроительном районе Казани более 800 частных домов останутся без воды на сутки

В связи с подключением нового водопровода в жилом массиве «Борисоглебское» к центральным сетям водоснабжения Казани, в ряде улиц Авиастроительного района временно отключат воду. Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», ограничения затронут 842 частных домовладения.

Подача ресурса будет приостановлена с 09:00 27 апреля до 06:00 28 апреля. В зону отключения попали следующие улицы: Авиастроителей, Вишневая, Гагарина, Заводская, Заречная, Зеленая, Иванычева, Ивовая, Кадышевская, Колхозная, Ленина, Луговая, Малая Заречная, Молодежная, Новая, Озерная, Октябрьская, Переломная, Победы, Производственная, Рабочая 2-я, Садовая, Советская, Степная, Строителей, Сухорецкая, Торфяная, Школьная.

Кроме того, без воды останутся дома по Рабочей улице (включая строения с номерами 1, 1Б, 1в, 1г, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11а, 11Б, 12, 13, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27Б, 27в, 27г, 28, 29, 29а, 29Б, 29в, 30, 31, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 37Б, 37в, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 45а, 45Б, 51, 63а), а также по Рабочей 3-й (44, 46, 48, 50), Речной (40, 40а), Северной (37, 39) и Шоссейной (41, 41а).

Жителям рекомендуют заранее сделать запас воды. При необходимости можно оставить заявку на доставку автоцистерны по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.