В Балтасинском районе открылся новый ледовый дворец «Балтач Арена»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый крытый ледовый дворец «Балтач Арена» в селе Карелино Балтасинского района. Объект стал частью масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности республики.

Строительство комплекса площадью 3,4 тысячи квадратных метров, начатое в феврале этого года, завершено в рекордные сроки. Центром арены является каток с искусственным льдом размером 56×26 метров, рассчитанный на одновременные занятия 80 человек. Для посетителей оборудованы современные раздевалки, душевые, медпункт и пункт проката инвентаря.

«Здесь созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием и массового катания. Поздравляю вас с этим знаковым событием», — обратился Минниханов к жителям района.

Открытие арены имеет особое значение для Балтасинского района, где хоккеем занимаются более 500 человек, в том числе 116 детей в местной спортивной школе. До этого в районе работали 24 открытые хоккейные коробки.

Всего в Татарстане сегодня функционирует 54 ледовых дворца. В рамках программы развития спортивной инфраструктуры в ближайшие пять лет планируется построить еще 12 крытых арен, чтобы обеспечить современными ледовыми комплексами все районы республики.