В Балтасинском районе рабочий погиб при ремонте крыши фермы

Республика
3 декабря 2025  18:11

В Балтасинском районе Татарстана произошел несчастный случай со смертельным исходом на производстве. Днем 64-летний рабочий упал с крыши во время ремонта кровли здания молочно-товарной фермы «Якты юл» и погиб на месте.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Балтасинского района Ильдар Гайнуллин. По данному факту организована проверка с целью установления всех обстоятельств инцидента и оценки соблюдения работодателем требований трудового законодательства, в частности норм охраны труда.

Ход доследственной проверки взят на особый контроль в районной прокуратуре. По результатам расследования будут даны правовые оценки и приняты процессуальные решения.

