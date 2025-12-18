В Казани полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в карманной краже в автобусе

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Савиново» УМВД России по Казани задержали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении кошелька у пассажирки общественного транспорта.

Инцидент произошел в автобусе, где у жительницы Казани из сумки пропал кошелёк с денежными средствами. На основании её заявления правоохранительные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Мужчина, ранее уже судимый за аналогичные карманные кражи, полностью признал свою вину в совершённом преступлении.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи проверяют его возможную причастность к другим аналогичным инцидентам на территории города.

Полиция Казани в очередной раз призывает горожан быть внимательными в местах массового скопления людей. Рекомендуется хранить деньги, телефоны и документы во внутренних, застёгивающихся карманах, не оставлять сумки и ценные вещи без присмотра и всегда держать их в поле зрения. Эти простые меры предосторожности помогают сохранить имущество и не стать жертвой злоумышленников.