В Бугульме задержан мужчина с крупной партией марихуаны

18 августа 2025  15:59

В Бугульме был задержан37-летней житель у которого обнаружили крупную партию наркотического вещества. Инцидент произошел на улице Ленина, где подозреваемый при виде правоохранителей попытался избавиться от спортивной сумки, в которой находилось более 500 граммов марихуаны.

По словам задержанного, наркотик он собрал самостоятельно на заброшенном участке в селе Малая Бугульма якобы для личного употребления. Однако проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является запрещенным.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»). На данный момент он находится под подпиской о невыезде. По решению суда изъятая марихуана будет уничтожена.

