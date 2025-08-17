В Буинском районе молодой мужчина утонул, купаясь в необорудованном водоеме

Вчера вблизи деревни Мещеряково Буинского района произошел несчастный случай на воде. Как сообщает ГУ МЧС по Татарстану, 25-летний мужчина погиб во время купания в искусственном водоеме, не предназначенном для этих целей.

Спасатели оперативной группы обнаружили тело молодого человека в 10 метрах от берега на глубине 4 метров. По предварительным данным, трагедия произошла из-за купания в опасном месте. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

В МЧС республики в очередной раз предупреждают об опасности купания в необорудованных местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения. С начала купального сезона это уже не первый случай гибели людей на водоемах Татарстана.