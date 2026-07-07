В Челнах простятся с замначальника управления образования Лидией Золотаревой

Прощание с Лидией Владимировной Золотаревой, заместителем начальника управления образования и по делам молодёжи Набережных Челнов, состоится 8 июля в ДК «КАМАЗа». Она скоропостижно ушла из жизни 6 июля в возрасте 64 лет.

Лидия Владимировна родилась в 1962 году в городе Изюм, окончила Елабужский пединститут, а с 1983 года вся её профессиональная судьба была связана с Челнами. Она прошла путь от воспитателя и учителя русского языка до руководителя – возглавляла Дом работников народного образования, школу №46, а с 2006 года работала в исполкоме города. За два десятилетия в управлении образования она внесла огромный вклад в развитие и сохранение традиций школьной системы.

Её заслуги отмечены званиями «Заслуженный учитель РТ» и «Почётный работник общего образования РФ», грамотами Минобрнауки России и Президента Татарстана, знаком «За заслуги перед городом». Коллеги запомнили её как грамотного руководителя, мудрого наставника и искренне преданного своему делу человека. Уход Лидии Золотаревой стал тяжёлой утратой для всего педагогического сообщества.