Более 150 тонн помощи: Татарстан отправил крупный гуманитарный груз в зону СВО

Из Татарстана в зону специальной военной операции отправилась очередная колонна с гуманитарной помощью. Девять большегрузных фур доставили более 150 тонн грузов — от пиломатериалов до генераторов и отопительного оборудования. Помощь предназначена для подразделений, выполняющих задачи на направлениях, прилегающих к подшефным территориям республики. На месте колонну встречал Герой России Раиль Габдрахманов.

Из чего состоит груз

Список отправленного внушительный: 120 тонн пиломатериалов, 700 ОСП-плит, 1500 метров арматуры, свыше двух тонн гвоздей, 25 упаковок цемента, 2300 метров труб, 3400 метров кабеля, 2500 метров провода, 80 светодиодных светильников, шесть автономных дизельных отопителей, 16 аккумуляторов, а также генераторы, водонагреватели, муфты, краны и переходники.

Как собирали и отправлялиЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков, курирующий восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного, рассказал, что формирование гуманитарной колонны велось максимально адресно. По его словам, каждую позицию отрабатывали точечно, в плотном взаимодействии с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Маратом Айзатуллиным, а также с крупными предпринимателями и представителями бизнес-сообщества республики. Он отметил, что за логистику отвечало региональное отделение партии «Единая Россия» и лично Марат Самигуллин.