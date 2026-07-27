В Новошешминском районе РТ в ДТП погибли водитель и пассажир

Сегодня, 27 июля, на трассе в Новошешминском районе Татарстана столкнулись Kia и Chevrolet. По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Chevrolet.

В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet скончались на месте. Обстоятельства происшествия устанавливают автоинспекторы.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Госавтоинспекция РТ призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения — выезд на встречную полосу остаётся одной из самых опасных причин трагедий на дорогах.