В Новошешминском районе РТ в ДТП погибли водитель и пассажир

news_top_970_100
Республика
27 июля 2026  12:43

Сегодня, 27 июля, на трассе в Новошешминском районе Татарстана столкнулись Kia и Chevrolet. По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Chevrolet.

В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet скончались на месте. Обстоятельства происшествия устанавливают автоинспекторы.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Госавтоинспекция РТ призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения — выезд на встречную полосу остаётся одной из самых опасных причин трагедий на дорогах.

news_right_column_240_400
Новости
В Новошешминском районе РТ в ДТП погибли водитель и пассажир
На подпорной стене Академии наук РТ разместят скульптурную композицию
Юных татарстанцев зовут на всероссийские конкурсы по ПДД
Татарстанские команды взяли бронзу на Кубке России по пляжному регби
В Татарстане 27 июля жара до +35 и местами дождь
Мирлинд Даку вошёл в топ-3 лучших бомбардиров «Рубина» в современной истории
«Рубин» проиграл «Краснодару», играя с 18-й минуты в меньшинстве
Что делать если вас сбил электросамокат