«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым на два года

news_top_970_100
Спорт
27 июля 2026  15:44

Казанский клуб заключил новое соглашение с 31-летним голкипером до окончания сезона 2027/28. Билялов выступает за «Ак Барс» уже десять лет, и предстоящий сезон станет для него 11-м в составе команды.

Фото: ak-bars.ru

В прошлом регулярном чемпионате вратарь провёл 47 матчей, одержал 25 побед с надёжностью 91,9% и коэффициентом 2,25. В Кубке Гагарина на его счету 18 игр, 12 побед, 92,8% отражённых бросков и коэффициент 2,21.

За годы в Казани Билялов завоевал два серебра (2020, 2023) и бронзу чемпионата России (2021), а также серебряную медаль КХЛ в 2026 году и серебро Олимпийских игр в составе сборной России (2022).

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым на два года
Более 150 тонн помощи: Татарстан отправил крупный гуманитарный груз в зону СВО
На капремонт РКБ в Татарстане дополнительно направят еще 1,76 млрд рублей
В Новошешминском районе РТ в ДТП погибли водитель и пассажир
На подпорной стене Академии наук РТ разместят скульптурную композицию
Юных татарстанцев зовут на всероссийские конкурсы по ПДД
Татарстанские команды взяли бронзу на Кубке России по пляжному регби
В Татарстане 27 июля жара до +35 и местами дождь