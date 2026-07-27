«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым на два года

Казанский клуб заключил новое соглашение с 31-летним голкипером до окончания сезона 2027/28. Билялов выступает за «Ак Барс» уже десять лет, и предстоящий сезон станет для него 11-м в составе команды.

Фото: ak-bars.ru

В прошлом регулярном чемпионате вратарь провёл 47 матчей, одержал 25 побед с надёжностью 91,9% и коэффициентом 2,25. В Кубке Гагарина на его счету 18 игр, 12 побед, 92,8% отражённых бросков и коэффициент 2,21.

За годы в Казани Билялов завоевал два серебра (2020, 2023) и бронзу чемпионата России (2021), а также серебряную медаль КХЛ в 2026 году и серебро Олимпийских игр в составе сборной России (2022).