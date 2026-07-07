В Челнах спасли пациента с правосторонним расположением сердца

news_top_970_100
Республика
7 июля 2026  17:24

В Городской больнице №5 Набережных Челнов выходили 37-летнего мужчину с редкой анатомической особенностью – его сердце расположено с правой стороны, при том что все остальные органы находятся на привычных местах. О своей особенности пациент знал с детства, и она никак не мешала ему вести обычный образ жизни до тех пор, пока он не переболел коронавирусом.

После инфекции у мужчины появились одышка и слабость. Он списывал это на многолетний стаж электрогазосварщика, но диагностика показала, что причина глубже: сердечная недостаточность с фракцией выброса всего 31% при норме 55–70%, осложнённая нарушением работы почек и печени.

Врачи стабилизировали состояние пациента, после чего направили его в московский Центр имени Шумакова. Там ему установили кардиостимулятор и провели радиочастотную абляцию. Новый ритм – 80 ударов в минуту, фракция выброса поднялась до 51%. Сейчас мужчина ежемесячно наблюдается у кардиолога Альбины Башаровой, сдаёт анализы, а лечение корректируют с учётом показателей сердца, почек и печени. Одышка ушла, общее состояние заметно улучшилось.

news_right_column_240_400
Новости
Что такое «телефонная шея» и чем она опасна?
Что такое «телефонная шея» и чем она опасна?
В Челнах спасли пациента с правосторонним расположением сердца
В РТ выбрали лучшие школьные музеи в рамках проекта «Герои Отечества»
Для чего люди ходят в лес?
В РТ на учете в ПДН состоят 2,4 тысячи подростков
Юные геологи соберутся в Альметьевске на республиканскую олимпиаду
Татарстан – в пятерке регионов по объему онлайн-поддержки МСП
Два игрока покинули УНИКС