В Челнах спасли пациента с правосторонним расположением сердца

В Городской больнице №5 Набережных Челнов выходили 37-летнего мужчину с редкой анатомической особенностью – его сердце расположено с правой стороны, при том что все остальные органы находятся на привычных местах. О своей особенности пациент знал с детства, и она никак не мешала ему вести обычный образ жизни до тех пор, пока он не переболел коронавирусом.

После инфекции у мужчины появились одышка и слабость. Он списывал это на многолетний стаж электрогазосварщика, но диагностика показала, что причина глубже: сердечная недостаточность с фракцией выброса всего 31% при норме 55–70%, осложнённая нарушением работы почек и печени.

Врачи стабилизировали состояние пациента, после чего направили его в московский Центр имени Шумакова. Там ему установили кардиостимулятор и провели радиочастотную абляцию. Новый ритм – 80 ударов в минуту, фракция выброса поднялась до 51%. Сейчас мужчина ежемесячно наблюдается у кардиолога Альбины Башаровой, сдаёт анализы, а лечение корректируют с учётом показателей сердца, почек и печени. Одышка ушла, общее состояние заметно улучшилось.