В центре Казани со 2 июля введут ограничения движения из-за велогонки

Со 2 по 6 июля в столице Татарстана и Иннополисе пройдёт чемпионат России по шоссейному велоспорту. В связи с подготовкой и проведением соревнований в городе поэтапно перекроют ряд центральных улиц, предупреждает республиканский минспорт.

В Иннополисе ограничения затронут Университетскую и Центральную улицы – в дневные часы 1 и 2 июля. В Казани с полудня 2 июля до вечера 6 июля будет закрыта парковка у Центрального стадиона со стороны площади Тысячелетия, а также улицы Ташаяк и Кремлёвская набережная.

Основные перекрытия придутся на 4 и 5 июля – с раннего утра до середины дня движение остановят на обширном участке в историческом центре. В список попали Кремлёвская улица, площадь 1 Мая, Ивановский спуск, а также отрезки по Чернышевского, Дзержинского, Большой Красной, Толстого, Подлужной, Батурина и другим магистралям в районе Кремля и Старо-Татарской слободы. Ограничения будут действовать в обе стороны.

Кроме того, с вечера 3 июля до окончания заездов 5 июля на трассе полностью запретят парковку, а также движение арендных самокатов и велосипедов от всех городских кикшеринговых сервисов. Напомним, всероссийское первенство по шоссейному велоспорту проходит в Казани второй год подряд.