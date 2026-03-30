В центре Казани выставлен на продажу исторический дом Свешникова за 700 млн рублей

На улице Кави Наджми, 10 продается объект культурного наследия — трехэтажный особняк купца Свешникова площадью 1,5 тыс. кв. метров. Объявление о продаже опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Стоимость здания середины XIX века составляет 700 млн рублей.

Продавец предлагает использовать постройку под гостиницу с историческим названием «Грандотель». Первый этаж, где расположены нежилые помещения, подходит для заведений общественного питания. Второй и третий этажи занимают жилые квартиры, но после ввода объекта в эксплуатацию их статус можно изменить для размещения гостиницы или апарт-отеля.

Изначально здание было одноэтажной усадьбой. В конце XIX века при купце Свешникове его перестроили в двухэтажный доходный дом, а позже надстроили третий этаж и открыли «Никольские номера», позднее переименованные в «Грандотель». В советское время здесь располагались жилые квартиры и общежитие артистов театра имени Качалова.

После двух пожаров — в 2010 и 2017 годах — дом расселили и законсервировали. С 2020 года в памятнике архитектуры велись противоаварийные работы. В 2018 году планы по реставрации здания обсуждались во время прогулки Раиса Татарстана Рустама Минниханова.