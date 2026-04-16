В день футбольного дерби «Рубин» - ЦСКА в Казани ограничат продажу спиртного

В конце апреля 2026 года жителей и гостей столицы Татарстана ожидают временные изменения в работе торговых точек, реализующих алкоголь. Причиной станет крупное спортивное событие — в пятницу, 25-го числа, на местной арене пройдет матч чемпионата России по футболу, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА.

Согласно официальным данным, опубликованным на портале правовой информации, кабинет министров Республики Татарстан уже выпустил соответствующее постановление. Документ предписывает ввести ряд ограничений на розничную реализацию горячительных напитков в день проведения игры.

Под запрет попадет продажа алкоголя в определенных городских локациях. Власти определили перечень улиц, где торговля спиртным будет полностью остановлена. В этот список вошли: улицы Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского. Также ограничения коснутся всех торговых объектов, расположенных в границах этих территорий.

При этом для заведений общественного питания сделано исключение. Рестораны, кафе и бары, работающие в указанных зонах, смогут по-прежнему отпускать алкогольную продукцию посетителям. Ограничение затронет исключительно розничную торговлю — то есть магазины, ларьки и павильоны.

Таким образом, местные власти намерены обеспечить общественный порядок и безопасность болельщиков во время футбольного противостояния между «Рубином» и ЦСКА.