В доме Ушковой в Казани приступят к противоаварийным работам

news_top_970_100
Город
27 марта 2026  14:36

В ближайшее время в историческом здании, где ранее располагалась Национальная библиотека Татарстана, начнутся первоочередные работы по сохранению объекта. Об этом в прямом эфире сообщил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

У здания есть инвестор, заинтересованный в сохранении памятника и развитии прилегающей территории. На данный момент проведены повторные комплексные исследования: геология, геодезия и обследование фундаментов. В ближайшее время планируется выдать разрешение лицензированной организации на проведение первых работ. Проект приспособления здания еще разрабатывается.

Гущин подчеркнул, что общественная функция знаковых интерьеров — паркетного зала, грота и других — будет сохранена. Предполагается, что там может разместиться конференц-зал или пространство для туристических групп. Вопрос сохранения объекта находится на постоянном контроле комитета и руководства республики.

news_right_column_240_400
Новости
В доме Ушковой в Казани приступят к противоаварийным работам
В аэропорту Казани объяснили причины задержек рейсов утром 27 марта
Крепкий тыл и личная стойкость: министр юстиции РТ поддержал семьи героев
МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях
Названы победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Ушел из жизни Валериан Гаранин - один из создателей Красной книги Татарстана
В Татарстане пройдет прямой эфир об инфекционных болезнях животных и птиц
В Татарстане к Курбан-байраму организуют 61 площадку для забоя животных