В доме Ушковой в Казани приступят к противоаварийным работам

В ближайшее время в историческом здании, где ранее располагалась Национальная библиотека Татарстана, начнутся первоочередные работы по сохранению объекта. Об этом в прямом эфире сообщил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

У здания есть инвестор, заинтересованный в сохранении памятника и развитии прилегающей территории. На данный момент проведены повторные комплексные исследования: геология, геодезия и обследование фундаментов. В ближайшее время планируется выдать разрешение лицензированной организации на проведение первых работ. Проект приспособления здания еще разрабатывается.

Гущин подчеркнул, что общественная функция знаковых интерьеров — паркетного зала, грота и других — будет сохранена. Предполагается, что там может разместиться конференц-зал или пространство для туристических групп. Вопрос сохранения объекта находится на постоянном контроле комитета и руководства республики.