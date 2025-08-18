В ДТП на трассе М-7 погибли 2 человека

На автодороге М-7 «Волга» в Мамадышском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Lada не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с полуприцепом грузовика КамАЗ.

Как сообщает Госавтоинспекция РТ, последствия аварии оказались необратимыми – двое пассажиров легкового автомобиля (34 и 36 лет) погибли на месте происшествия. Водитель Lada Largus и еще один пассажир (24 года) с травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.