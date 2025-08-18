В ДТП на трассе М-7 погибли 2 человека

news_top_970_100
Республика
18 августа 2025  14:25

На автодороге М-7 «Волга» в Мамадышском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Lada не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с полуприцепом грузовика КамАЗ.

Как сообщает Госавтоинспекция РТ, последствия аварии оказались необратимыми – двое пассажиров легкового автомобиля (34 и 36 лет) погибли на месте происшествия. Водитель Lada Largus и еще один пассажир (24 года) с травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

news_right_column_240_400
Новости
Заведующая детсадом в РТ предстанет перед судом за хищение бюджетных средств
Водитель в Татарстане попытался откупиться от полиции после пьяной езды
В Бугульме задержан мужчина с крупной партией марихуаны
В ДТП на трассе М-7 погибли 2 человека
В Казань инвестировали 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов за пять лет
В РТ ремонтируют дорогу в Высокогорском районе Каменка – Дубъязы – Большая Атня
В июле в Казани продажи квартир в новостройках выросли на 27%
На выходных в Казани ГАИ провела рейд в центре города