В ДУМ Татарстана впервые в России презентовали перевод трудов Марджани

В резиденции Духовного управления мусульман Татарстана презентовали переводы на русский язык и репринтных изданий выдающиеся труды богословского наследия. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Впервые в России 16 произведений стали доступными для понимания и осмысления русскоязычным читателям. Они были переведены в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

Так, были переведены труды Шигабутдина Марджани «Полезные вести о состоянии Казани и Булгара», введение к биобиблиографическому словарю «Верность предшественникам и приветствие потомкам», «Верность предшественникам и приветствие потомкам».

Также среди репринтных изданий: Куръан «Казан басмасы», 1803 г.; Шейхуль-Ислам бин АсадуЛлах аль-Хамиди. «Макалят аль-Буляга», т.1.; Шейхуль-Ислам бин АсадуЛлах аль-Хамиди и другие.