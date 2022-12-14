 В ДУМ Татарстана впервые в России презентовали перевод трудов Марджани
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В ДУМ Татарстана впервые в России презентовали перевод трудов Марджани

Книги перевели в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

Республика
14 декабря 2022  20:10
Автор:
Роза Габитова

В резиденции Духовного управления мусульман Татарстана презентовали переводы на русский язык и репринтных изданий выдающиеся труды богословского наследия. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Впервые в России 16 произведений стали доступными для понимания и осмысления русскоязычным читателям. Они были переведены в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

Так, были переведены труды Шигабутдина Марджани «Полезные вести о состоянии Казани и Булгара», введение к биобиблиографическому словарю «Верность предшественникам и приветствие потомкам», «Верность предшественникам и приветствие потомкам». 

Также среди репринтных изданий: Куръан «Казан басмасы», 1803 г.; Шейхуль-Ислам бин АсадуЛлах аль-Хамиди. «Макалят аль-Буляга», т.1.; Шейхуль-Ислам бин АсадуЛлах аль-Хамиди и другие.

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