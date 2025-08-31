В Елабуге открылся инновационный детский центр «Эврика» с участием Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии детского музейно-образовательного центра «Эврика» в исторической части Елабуги. Проект, инициированный главой республики в 2016 году, реализован на средства бюджета РТ и спонсоров при сохранении аутентичности зданий XIX века.

Центр разместился в двух отреставрированных объектах культурного наследия на улице Спасской. Основное здание оборудовано 153 единицами мультимедийного оборудования, включая интерактивные 3D-экспозиции, сенсорные витрины и системы виртуальной реальности для посещения мировых музеев. Второе здание преобразовано в «Интеллект-центр» с полусферическим экраном и профессиональным оборудованием для видеоконференций.

«Мы создаем условия для качественного образования нового поколения. Этот центр станет площадкой, где история встречается с технологиями будущего», — отметил Минниханов во время осмотра экспозиции.

Проект уникален сочетанием классических музейных подходов с цифровыми технологиями. Дети смогут участвовать в реконструкции археологических артефактов, изучать архитектурные памятники через VR-технологии и проводить собственные исследования с помощью современного оборудования.