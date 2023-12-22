В этом году студенческими трудовыми отрядами было охвачено более 13 тысяч студентов Татарстана

Среди 84 организаций-победителей Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи из 35 регионов оказались и пять учреждений Татарстана. Напомним, что конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно.

Как сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ, Республиканский центр студенческих трудовых отрядов победил с практикой «Развитие системы трудоустройства молодежи региона на примере студенческих научно-производственных отрядов» занял первое место в номинации «Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона».

Особая экономическая зона «Алабуга» взяла первое место в номинации «Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона» со своей лидерской программой «100 лидеров».

В свою очередь Центр занятости населения Кукморского района с практикой «Летняя альтернатива» завоевал первое место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

Кроме того, вторым в этой же номинации стал Центр занятости населения города Набережные Челны» с практикой «Пятая трудовая четверть».

Третье место в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места» досталось АО «Сетевая компания» с практикой «Комплексная система подготовки молодежи по трудоустройству в АО «Сетевая компания».

«Одним из приоритетов работы Минмолодежи РТ является вопрос трудоустройства молодежи. Развитие системы трудоустройства и обеспечение временной, сезонной и вторичной подработкой в свободное от постоянной учебы и работы время входит в перечень публичных целей и задач ведомства. В этом направлении у нас налажена работа как с нашим подведомственным учреждением — Республиканским центром студенческих трудовых отрядов, так и с партнерами — центрами занятости в городах и районах и крупными предприятиями республики», — рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«В том числе благодаря поддержке руководства страны, Владимира Путина наши студенты получают бесплатную рабочую профессию и возможность гарантированного трудоустройства в составе студотрядов. Благодаря совместной работе с партнерами, учебными заведениями республика показывает такие хорошие результаты и может поделиться успешными практиками», — прокомментировала замминистра достигнутые результаты.

Одним из приоритетных направлений работы Республиканского центра студенческих трудовых отрядов является сотрудничество с Научно-техническим центром ПАО «КАМАЗ», который является главным интеллектуальным центром предприятия. В рамках развития инженерных отрядов для работы на базе научно-технического центра в КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева было организованно бесплатное обучение по таким профессиям, как оператор станков с программным управлением 2-го разряда, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, чертежник-конструктор 3-го разряда и так далее. Всего в этом году на базе научно-технического центра трудились 30 студентов.

В настоящее время в целом по Татарстану на постоянной основе работают 22 местных муниципальных штаба студенческих отрядов, 24 штаба высших образовательных организаций и 33 штаба профессиональных образовательных организаций.

В 2023 году в составе студенческих трудовых отрядов рабочими местами оказались обеспечены более 13 тысяч студентов в составе 310 отрядов и трудовых бригад. Участники студотрядов трудятся в сферах строительства, здравоохранения, детского отдыха, сервиса и туризма, в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях и на железной дороге.

В качестве подготовки к трудовому семестру представители студотрядов традиционно проходят бесплатное обучение по рабочим специальностям, востребованным на современном рынке труда, с дальнейшим трудоустройством по выбранной специальности.

За текущий год бесплатно прошли профессиональное обучение 2466 молодых людей по 49 рабочим специальностям. Также республиканский центр ежегодно проводит для студентов обучение по специальностям «Вожатый» и «Проводник пассажирского вагона». В этом году были обучены 740 вожатых и 161 проводник.

В федеральном конкурсе участвовали организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории страны. Это федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, государственные корпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие организации. Всего было подано 745 заявок от организаций из 72 регионов, из которых члены экспертного совета отобрали и оценили 685 заявок. В финальный этап ими были отобраны 93 заявки от организаций из 35 субъектов Федерации.