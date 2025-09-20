В городе Касимове проходит конференция «Татары Волго-Окского Междуречья: история и современность»

news_top_970_100
Россия/Мир
20 сентября 2025  12:03
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Сегодня, 20 сентября, в городе Касимове Рязанской области проходит Всероссийская научно-краеведческая конференция «Татары Волго-Окского Междуречья: история и современность. Роль города Касимова и касимовских татар в истории татарского народа и Российского государства».

В форуме, организованном Всемирным конгрессом татар, Комитетом по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, принимают участие ученые-историки, краеведы, педагоги, музейных работники, религиозные и общественные деятели из многих регионов России.

Гостей конференции приветствовала заместитель Главы Администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области по социальным вопросам Татьяна Седова.

- Мы всегда рады гостям, особенно такому представительству из разных уголков нашей страны. Мы постараемся, чтобы такие встречи в нашем городе стали доброй традиций, – отметила Татьяна Седова.

- Касимов — это место силы. Но я скажу ещё громче — это место сакральное, священное. Каждый квадратный метр, каждый квадратный сантиметр это территории дышит историей, – рассказал Президент Международной гуманитарной академии «Европа – Азия», ректор института культуры мира (ЮНЕСКО), академик, доктор исторических наук, профессор Энгель Тагиров.

Модераторами конференции стали начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ Альберт Бурханов, председатель Региональной национально-культурной автономии татар Рязанской области Ильдар Бикуев.

news_right_column_240_400
Новости
Когда сельский стаж гарантирует надбавку к пенсии?
В городе Касимове проходит конференция «Татары Волго-Окского Междуречья: история и современность»
В РТ завершены дорожные работы по программе «Наш двор» на 99%
В Татарстане завершен капремонт центров психолого-педагогической помощи
«Ак Барс» впервые в сезоне победил в домашнем матче, обыгран «Салават Юлаев»
В Казани прошел турнир по сборке таблицы Менделеева из переработанного пластика
В Казани прошел турнир по сборке таблицы Менделеева из переработанного пластика
Жители Татарстана получили 4,5 миллиона услуг в МФЦ за год
В казанском метро внедряют интеллектуальные турникеты отечественной разработки