В исторической пожарной каланче в Казани предлагают открыть молодежный центр

Бывшее пожарное депо на улице Мало-Московской, 19 в Адмиралтейской слободе — может получить новую жизнь. По замыслу архитекторов, в историческом сооружении начала XX века планируется создать современный молодежный центр.

Архитектор-градостроитель Марина Шпилько, представившая проект на конференции «Диалоги», отметила, что ключевая задача — создать безопасное и принимающее пространство, где подростки смогут проводить время, не сталкиваясь с ограничениями. Сейчас, по ее словам, молодежь часто вынуждена собираться в фуд-кортах торговых центров.

Концепция предполагает бережную реконструкцию здания, которое когда-то чудом избежало сноса благодаря личному вмешательству Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В проекте планируется сохранить историческую идентичность, включив в интерьер, например, настоящую пожарную машину, в которую смогут забираться дети. Также в центре появятся кафе, коворкинг и другие общественные зоны.

Инициатива направлена на решение социальной задачи — создание доступной и комфортной среды для подростков, где они смогут общаться, учиться и проводить досуг. Проект находится на стадии концептуальной разработки и требует дальнейшего обсуждения с городскими властями и инвесторами.