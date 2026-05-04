В ИТ-парке Казани 7 мая отпразднуют День радио с роботами и VR

В столице Татарстана 7 мая пройдет празднование Дня радио и связи, которое организуют в ИТ-парке имени Башира Рамеева. Программа ориентирована на детей и подростков и объединит историю коммуникаций с передовыми технологиями, сообщили в Минцифры РТ.

Дата приурочена к дню, когда в 1895 году Александр Попов впервые продемонстрировал беспроводную передачу сигнала.

Для юных гостей подготовили мастер-классы по азбуке Морзе, VR-симулятор полета на штурмовике Ил-2, а также выставку раритетной техники — телеграфных аппаратов, пейджеров и старых радиоприемников. На улице развернут полевую кухню с армейской кашей и выставку военной техники.

Любителей современных технологий ждут «Битва роботов», соревнования по пилотированию дронов, создание VR-игр и 3D-печать сувениров. В этот же день пройдет открытый турнир «РОБОКАЗАНЬ» с призовым фондом более 300 тысяч рублей.

Завершат программу концерт, выездная радиостанция и лекции экспертов о робототехнике и навыках будущего.