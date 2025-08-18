В июле в Казани продажи квартир в новостройках выросли на 27%

Согласно совместному исследованию сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, казанский рынок новостроек показал один из самых значительных темпов роста среди российских городов-миллионников в июле 2025 года. Количество сделок с квартирами в новостройках здесь увеличилось на 27,3% по сравнению с июнем, достигнув отметки в 730 сделок. Общий объем реализованной жилой площади составил около 32 тысяч квадратных метров, что на 29% превышает показатели предыдущего месяца.

Эксперты связывают эту положительную динамику с комплексом факторов. «Помимо традиционной летней активности застройщиков, существенное влияние оказало начало цикла снижения ключевой ставки, – поясняет Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. – Покупатели стали активнее реагировать не только на специальные предложения, но и на улучшение условий ипотечного кредитования».

Казань вошла в число городов с наиболее выраженной положительной динамикой, уступив только Самаре (+70%), Волгограду (+35%), Краснодару и Новосибирску (по +32%). В целом по 16 городам-миллионникам средний прирост составил 17,8%, а общее количество сделок превысило 19 тысяч. Традиционные лидеры рынка сохранили свои позиции: Москва (6,2 тыс. сделок, +15%), Санкт-Петербург (2,6 тыс., +17%) и Екатеринбург (1,6 тыс., +8%).

Примечательно, что рост спроса сопровождается сокращением объемов нереализованного жилья. За июль 2025 года остатки нераспроданных квадратных метров в среднем по миллионникам уменьшились на 2%, а годовой прирост этого показателя составил скромные 3,5%.

«Текущая ситуация отражает уникальное сочетание факторов: сезонное оживление, изменение кредитной политики и пересмотр инвестиционных стратегий населения, – отмечает Артём Советников из Пульс Продаж Новостроек. – Однако говорить об устойчивом тренде пока преждевременно – часть активности объясняется реализацией отложенного спроса».