В Казань едут более 2000 студентов на всероссийский фестиваль «Студвесна»

С 25 по 29 ноября Казань станет молодежной столицей России — здесь пройдет всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В город приедут более 2000 студентов из 80 регионов страны.

Организаторы подтвердили, что к приему гостей все готово: решены вопросы с проживанием, питанием, транспортом и безопасностью. Как отметила на брифинге в Кабмине РТ заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, Казань станет настоящим центром притяжения для молодежи.

Участников ждет насыщенная программа. 26 и 27 ноября пройдут конкурсы по десяти направлениям: вокал, танцы, театр, мода, медиа и другие. Церемонии награждения и закрытия запланированы на 28 ноября.

Фестиваль посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все ключевые события можно будет посмотреть в официальной группе «Студвесны» ВКонтакте.