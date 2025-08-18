В Казань инвестировали 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов за пять лет

За последние пять лет Казань направила около 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов, что позволило значительно улучшить инфраструктуру города. Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

В сфере образования построено 26 детских садов на 10 тысяч мест, что помогло ликвидировать очереди, а также 15 школ почти на 20 тысяч учащихся и пять дополнительных корпусов на 5 тысяч мест. Для развития технического творчества детей созданы инновационные технопарки «Кванториум».

Здравоохранение также получило серьезное обновление: открылись 12 гериатрических центров, построен Центр детской онкологии на 100 мест, многопрофильная поликлиника в ЖК «Салават Купере» и новое здание филиала городской поликлиники №6 в Дербышках. Капитальный ремонт проведен в поликлиниках №3 и №4, женской консультации на ул. Даурской и детской поликлинике №9.

Культурная сфера Казани преобразилась – 95% учреждений получили новые или отремонтированные здания. В дорожной отрасли завершено строительство ключевых магистралей, отремонтировано 110 участков общей протяженностью более 130 км. Городской транспорт пополнился 240 экологичными автобусами на газомоторном топливе, благоустроены 23 парка и сквера, а также проведена рекультивация Самосыровского полигона.

С 2025 года перечень национальных проектов расширен семью новыми направлениями, включая здравоохранение, экологию и цифровизацию. Казань участвует в 9 из 12 республиканских проектов, на которые в текущем году выделено 7 млрд рублей (5 млрд – федеральные средства, 2,5 млрд – республиканские).

«Национальные проекты доказали свою эффективность – они действительно делают жизнь горожан комфортнее и безопаснее», – подчеркнул Ильдар Шакиров.