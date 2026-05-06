В Казань прибыл «Огонь памяти» из Москвы

Сегодня на железнодорожный вокзал столицы Татарстана доставили «Огонь памяти» - частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В течение дня священный огонь пронесут у Дома ветерана. Завтра, 7 мая, его доставят в театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, где состоится торжественная церемония с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. После этого акция продолжится в районах республики.

В этом году «Огонь памяти» побывает в 71 регионе России, а также в 14 странах Европы, Азии и Африки. Международная патриотическая акция проводится уже в десятый раз и объединяет ветеранов Великой Отечественной войны, молодежь, общественников и жителей республики.