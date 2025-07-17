В Казань приедет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В столице РТ пройдут мероприятия, посвященные обретению чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

21 июля столицу Татарстана посетит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который возглавит торжественное богослужение в Казанском соборе Богородицкого монастыря, посвященное обретению чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщил директор Музея Казанской епархии игумен Аркадий Логинов. Он отметил, что праздничные мероприятия начнутся 20 июля в 17.00 богослужением в Казанском соборе. 21 июля в 7.30 утра от Благовещенского собора Казанского кремля стартует традиционный крестный ход, который завершится в Богородицком монастыре - на месте обретения знаменитой иконы. В 10.00 патриарх Кирилл проведет праздничную литургию.

Завершится праздничный день концертом народной артистки России Ольги Кормухиной, который пройдет в 18.00 в парке «Елмай» на Кремлевской набережной. Вход на концерт свободный.

Заместитель директора по научной работе Научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета Оксана Иванова сообщила, что мероприятия, посвященные обретению чудотворной Казанской иконы Божией Матери, стартуют 16 июля с мастер-классов для ребят и взрослых. В пятницу, 18 июля, в Музее Казанской епархии в 15.00 откроется выставка «Тайны христианского наследия Казанской земли». Она посвящена 470-летию со дня учреждения Казанской епархии и 20-летию возвращения в Казань чудотворного списка Казанской иконы Божией Матери. На выставке будут представлены археологические находки и предметы христианского искусства с X по XX век, связанные с Казанью. Экспозицию составят экспонаты Нацмузея РТ, Государственного музея изобразительных искусств, Института археологии Академии наук РТ, Национального музея Республики Марий Эл им. Т.Евсеева, научной библиотеки Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени В.М.Васильева.

В экспозицию войдут предметы, связанные с выдающимися деятелями Казанской епархии. Это митра XVI века, принадлежавшая святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому, а также Евангелие 1606 года, привезенное в Казань святителем Ефремом. Кроме того, можно будет увидеть саккос митрополита Лаврентия (1657 - 1672). Еще на выставке будут представлены портреты казанских архиереев XVIII - XIX веков.

Особую ценность представляют иконы - Казанский образ Божией Матери из местного ряда иконостаса Троицкой церкви Свияжска и «Спас в силах» XVI века, а также шитые покровцы и пелены из царских мастерских XVII века. Среди экспонатов можно будет увидеть и пасхальное яйцо X века. К слову, оно предоставлено Билярским государственным историко-археологическим и природным музеем-заповедником. Игумен Аркадий Логинов отметил, что яйцо, вероятно, было чей-то игрушкой, однако не простой, а связанной с Пасхой.

- Эта игрушка - свидетельство того, что на этой земле жили христиане, которые придерживались традиции катания яиц на Красную горку, - уточнил он. К слову, на выставке много предметов XIII - XV веков из Биляра и Болгара.