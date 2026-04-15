В Казани 15 апреля обсудят профилактику деструктивного поведения подростков

15 апреля 2026  08:14

15 апреля в 15:00 в региональной студии общества «Знание» состоится встреча с заместителем гендиректора ВГТРК, автором фильма «Предательство» Андреем Медведевым. Мероприятие организовано по запросу родителей и педагогов.

Как отметила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, фильм ранее показывали в школах, вузах и колледжах, чтобы объяснить молодежи опасность влияния деструктивных сил. Картина основана на реальных историях осужденных за терроризм и экстремизм. Встреча пройдет в очном и онлайн-формате. Ссылка на трансляцию будет доступна.

