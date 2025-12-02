В Казани 2 декабря пройдет гала-концерт фестиваля для людей с ОВЗ

news_top_970_100
Город
2 декабря 2025  10:56
Автор:
Дмитрий Смирнов

Гала-концерт фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!» состоится уже сегодня на сцене Дворца культуры имени Саид-Галиева.

Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов. Также он особо отметил, что в мероприятии примут участие народный артист РТ и заслуженный артист РФ Салават Фатхетдинов и певец татарской эстрады Ильгиз Шайхразиев.

Фатхутдинов сообщил, что масштабы фестиваля с каждым годом растут. Так, в этом году заявки на участие в нем поступили из специализированных учреждений Нижнекамского и Балтасинского районов и даже из Чувашской Республики. Всего их было более 600 из 27 учреждений. Но в гала-концерте будут участвовать только 200 победителей фестиваля.

Кстати, концерт можно посмотреть и онлайн. Трансляция будет доступна в группе Советского района в ВКонтакте.

Напомним, в нынешнем году фестивалю исполнилось уже 18 лет. Это трогательный, добрый и любимый многими проект, где люди с ОВЗ выходят на сцену и делятся своими эмоциями, мыслями, талантами. Для них это уже большое достижение.

Также глава района напомнил, что доброй традицией фестиваля является исполнение заветных желаний ребят: от выступлений с состоявшимися артистами до полета в самолете в кабине пилота.

«Замечательный фестиваль, который набрал обороты, аудиторию и участников. На сегодняшний день этот фестиваль приобрел масштабы не только города и республики - ребята приезжают со всей нашей необъятной Родины», - прокомментировал это событие мэр Казани Ильсур Метшин.

news_right_column_240_400
Новости
Доля ипотеки на рынке новостроек Татарстана снизилась до 55%
В Набережных Челнах временно отключена бесконтактная оплата проезда
Академии наук Татарстана и Узбекистана заключили соглашение о партнерстве
«Мамой быть здорово: каждый день новые открытия!»
Депутаты утвердили смету расходов и доходов республики
Выезд на встречку и темные дороги: почему в Татарстане выросла смертность в авариях?
Выезд на встречку и темные дороги: почему в Татарстане выросла смертность в авариях?
В Казани временно остановлено движение электротранспорта возле «Казань Арены»
Студенческая весна в столице РТ завершилась триумфом хозяев