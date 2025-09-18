В Казани 20 сентября состоится всероссийский день бега «Кросс нации»

В ближайшую субботу, 20 сентября, в разных точках города состоится всероссийский день бега «Кросс нации».

На «деловом понедельнике» в мэрии руководитель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов сообщил о проведении 20 сентября в нашем городе ставшего уже традиционным «Кросса нации». Впрочем, акция эта общероссийская, и Казань станет только одним из городов ее проведения.

Гарипов добавил, что помимо самого забега участников и болельщиков ожидает развлекательная программа с выступлениями творческих и спортивных коллективов. Локация для ее проведения - экстрим-парк «Урам».

Официальное открытие намечено на 12.00. Однако до этого времени уже должны состояться забеги ветеранов, сотрудников бюджетных учреждений и под эгидой АНО «Добрая Казань».

Самый массовый забег на самую короткую дистанцию всего в два километра пройдет на Кремлевской набережной. Начало ее как раз около «Урама», но уже после 12.00.

На стадионе «Локомотив» в Юдино будут организованы старты на 2, 4, 6, 8 и 12 километров по живописной лесопарковой зоне. Здесь побегут более тренированные люди. Помимо этого менее масштабные забеги будут организованы на некоторых пришкольных территориях для самых юных любителей спорта.

В спортивную программу включены забеги для пенсионеров, благотворительный забег «Добрая Казань», а также семейный забег. Победители, как обычно, получат кубки, медали и дипломы. Более ценные призы не предусмотрены. А все собранные на «Кроссе нации» средства поступят на счет АНО «Добрая Казань».

Для участия в «Кроссе нации» необходимо сначала пройти регистрацию на российском портале «Госуслуги». Затем надо предоставить медицинскую справку и страховку в мандатную комиссию. Она работает на Центральном стадионе по ул. Ташаяк, 2а по 19 сентября включительно с 10.00 до 19.00. Но зарегистрироваться на портале «Госуслуги» надо уже сегодня. Для сведения, заготовлено порядка 15 тысяч номеров для всех участников соревнований.

На сами соревнования опаздывать нельзя, лучше прийти заранее. Бежать можно только по заранее выбранной дистанции.

Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать в аккаунте в соцсетях комитета физической культуры и спорта исполкома Казани. Ограничений дорожного движения в этот день в городе не ожидается.