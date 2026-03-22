В Казани 23 марта объявят имя учителя года Татарстана 2026

23 марта в столице республики подведут итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

В финальных испытаниях участвуют 62 педагога. Из них 41 соревнуется в основной номинации, еще 21 — в категории «Педагогический дебют». Конкурс проходил в несколько этапов: в школьном туре свои силы попробовали более 1800 учителей республики, на муниципальный уровень вышли около 900 человек, в зональном этапе участвовали 92 специалиста.

Средний возраст финалистов в основной номинации составляет 36 лет, в дебютной — 24 года. Самому молодому участнику в категории «Учитель года» — 25 лет, самому возрастному — 55. Среди дебютантов самый юный — 21 год, самый старший — 27 лет.