В Казани 23 сентября был зафиксирован новый температурный рекорд

Казань установила новый климатический рекорд 23 сентября, когда температура воздуха достигла отметки +27,7 градуса. Согласно данным Гидрометцентра Республики Татарстан, это значение на 0,3 градуса превысило предыдущий максимум, зарегистрированный в 2015 году.

Измерения, проведенные на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», подтвердили превышение исторического показателя, который составлял +27,4 градуса. Это уже второй температурный рекорд текущего года после рекордных значений, зафиксированных 24 апреля, когда столбик термометра поднялся до +24,5 градуса.

Аномально теплая погода продолжает обновлять климатические нормы для сентября. Метеорологи отмечают устойчивый характер теплой воздушной массы, определяющей погодные условия в регионе. Ранее превышение сезонных температурных показателей наблюдалось в весенний период, когда апрельский рекорд был превышен на 1,7 градуса.