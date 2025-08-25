В Казани 26 августа пройдет музыкально-поэтический вечер памяти Мусы Джалиля

26 августа в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоится особый концерт, объединяющий поэзию и классическую музыку. Мероприятие представит лучшие выступления лауреатов Международного фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля за четыре года существования проекта.

В программе вечера — стихи легендарного татарского поэта-героя на русском и татарском языках, сопровождаемые произведениями Рахманинова, Чайковского, Шостаковича и татарских композиторов. Юные чтецы и музыканты из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Москвы представят номера, отмеченные жюри в предыдущие годы.

Особыми гостями вечера станут композитор Миляуша Хайруллина и заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина. Мероприятие станет творческим прологом к юбилейному V фестивалю, который пройдет в 2025-2026 годах и будет посвящен 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля.

Концерт начнется в 18:30 в Большом зале филармонии. Вход для слушателей свободный — бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассе учреждения по адресу: ул. Павлюхина, 73.