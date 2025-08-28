В Казани 29 августа отметят день рождения пророка Мухаммеда

В пятницу, 29 августа, в 15.00 на территории Старо-Татарской слободы около памятника Марджани начнется общегородской Мавлид. Это масштабный праздник в честь рождения пророка Мухаммеда, ежегодно отмечаемый всеми мусульманами. Причем в текущем году дата особая - пророку исполнится 1500 лет.

Город
28 августа 2025  10:56
Автор:
Дмитрий Смирнов

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов рассказал о значении этого праздника для верующих. Месяц Раби уль-авваль (другое название Мавлида) - особое время для мусульман, когда верующие чтят память пророка Мухаммеда, проходит с 23 августа до 22 сентября. Хасанов заметил, что благодаря исламу на Ближнем Востоке произошел цивилизационный сдвиг.

Руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов подробнее рассказал о программе праздника. Во-первых, он пройдет во всех мечетях Казани. Но в связи с круглой датой в этот раз выйдет на улицы - впервые в рамках Мавлида на берегу озера Кабан будет установлена большая сцена. Свои песни (которые называются нашиды) известная группа «Нашидуль ислам» исполнит на арабском, русском и конечно татарском языках.

Еще одним сюрпризом для пришедших гостей станет розыгрыш двух сертификатов на хадж и одного на умру (так называется малое паломничество) на следующий год. Для участия нужно просто прийти на праздник, взять бесплатный билет и отдать его корешок с индивидуальным номером организаторам. Примерно с 16 до 17 часов пройдет сам розыгрыш - дети будут вынимать счастливые билеты.

Также гостей праздника ждут выступления духовных лиц, театрализованные постановки, концерты и викторины опять-таки с призами для детей.

