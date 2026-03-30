В Казани благоустроят сквер Тебриз - победитель народного голосования

В 2026 году в столице Татарстана начнется обустройство сквера на пересечении улиц Декабристов и Восстания. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров. Территория получила наибольшую поддержку горожан в онлайн-голосовании за объекты благоустройства.

Жители неоднократно просили создать здесь детскую игровую зону. Вокруг площадки появятся пешеходные дорожки, современное освещение и места отдыха для родителей.

Сквер был заложен в 1949 году и долгое время служил важным транзитным узлом. Современное название он получил в 2017 году – в честь иранского города-побратима Тебриза. Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, у города сложились добрые партнерские отношения с иранскими городами, включая Тегеран и Исфахан.

В планах – соединить сквер Тебриз со сквером у Московского рынка, создав единый пешеходный маршрут. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».