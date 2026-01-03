В Казани эвакуируют неправильно припаркованные грузовики

3 января 2026  13:18

В Казани стартовали рейды по эвакуации грузового транспорта, оставленного в запрещённых местах. Контроль за операцией осуществляет лично руководство городской администрации и ГАИ.

Скриншот видео из телеграм-канала Администрации Вахитовского и Приволжского районов

По словам начальника казанской Госавтоинспекции Михаила Савина, парковка большегрузов с нарушениями ПДД создаёт серьёзные проблемы. Автомобили мешают коммунальщикам убирать снег, а после их отъезда на дороге остаются неубранные снежные накаты. Кроме того, неправильно припаркованные фуры нередко становятся причиной ДТП, в том числе с тяжёлыми последствиями.

В первый день рейда с улиц Казани были эвакуированы несколько машин, в том числе «Камаз» на проезжей части улицы Зорге. Транспорт нарушителей отправлен на спецстоянку. В 2026 году такие проверки станут регулярными, а к штрафам добавится система фиксации нарушений при объездах экипажами ГАИ.

