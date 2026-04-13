В Казани из-за аварийного отключения электричества обесточены несколько светофоров

В столице Татарстана произошел сбой в работе электросети, что привело к отключению светофорных объектов на нескольких перекрестках, сообщили в комитете транспорта Казани.

Ограничения затронули пересечения улиц Чистопольская — Декабристов, Ямашева — Короленко, Чистопольская — Бондаренко, а также светофор на Ибрагимова, 44. Специалисты автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) уже работают на проблемных участках. О сроках восстановления пока не сообщается. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными.